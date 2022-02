KAC kassiert in Bozen bereits vierte Niederlage in Folge

Der KAC hat im Rennen um einen Platz in den Top sechs der ICE Hockey League einen weiteren Rückschlag kassiert. Beim aufgrund von Coronasorgen zuletzt pausierenden HCB Südtirol verlor Österreichs Eishockey-Meister am Sonntag mit 2:3 und damit das vierte Spiel in Folge. Die Klagenfurter fielen in der Tabelle auf Platz acht zurück, da neben Bozen auch Znojmo mit einem klaren 8:0 bei Olimpia Ljubljana einen Sieg feierte.