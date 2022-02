Zahlreiche Innenminister bei Rückführungskonferenz in Wien

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) lädt ab Montag in Wien zu einer dreitägigen Rückführungskonferenz mit 23 Ländern. Thema der Konferenz wird einmal mehr der EU-Außengrenzschutz, die umfassendere Registrierung von Migranten sowie der Kampf gegen Schlepper sein. Mehrere Länder nehmen auf Ministerebene teil, darunter Deutschland mit Nancy Faeser und Frankreich mit Gérald Darmanin. Auch EU-Nachbarschaftskommissar Olivér Várhelyi ist dabei.

Im Zuge der Veranstaltung ist täglich eine Pressekonferenz Karners geplant: Am Montag mit der deutschen Ministerin Faeser, am Dienstag mit Várhelyi, Darmanin sowie den Ministern aus Bosnien-Herzegowina und Polen, Selmo Cikotic und Mariusz Kaminski. Zum Abschluss der Konferenz findet am Mittwoch noch ein Pressestatement gemeinsam mit Cikotic statt.