Sri Lanka schickte Großbritannien 3.000 Tonnen Müll zurück

Sri Lanka hat 3.000 Tonnen Müll nach Großbritannien zurückgeschickt. Den Abfall hatte eine britische Firma zwischen 2017 und 2019 in den südasiatischen Inselstaat geschickt. Die 263 Container seien damals als gebrauchte Matratzen und Teppiche zum Recycling deklariert gewesen, sagte ein Zollbeamter in Colombo am Montag. Die Container hätten aber einen unangenehmen Geruch verströmt und die Beamten fanden darin medizinische Abfälle inklusive Material aus Leichenhallen.