Kein „Sehr gut“ bei VKI-Krapfentest

Faschingszeit und Krapfen sind untrennbar miteinander verbunden - samt dazugehöriger Krapfentests, wo es wohl den Besten gibt. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat 21 Exemplare mit Preisen von 25 Cent bis 2,95 Euro unter die Lupe genommen. Eingekauft wurde bei Supermärkten, Discountern, im Biosupermarkt sowie in zehn Bäckereien mit mehreren Filialen. Das Ergebnis: 16-mal wurde das Testurteil „gut“ vergeben. Ein „Sehr gut“ gab es nicht.

Der erstgereihte Krapfen verpasste diese Topbewertung allerdings nur sehr knapp, hieß es in einer Aussendung des VKI am Dienstag. Der Testsieger kam heuer laut dem auf der VKI-Webseite publizierten Testergebniss aus dem Supermarkt. Der klassische Marillenkrapfen aus der Feinkostabteilung von Billa Plus habe die Nase vorn gehabt, hieß es dort. Auf den Plätzen folgten gleichauf die Produkte des Diskonters Lidl (Backshop) und der Bäckerei Ströck.