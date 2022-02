Weißer Ring will Verbesserungen bei Hilfe für Terroropfer

Fast eineinhalb Jahre nachdem ein Attentäter vier Personen das Leben nahm, stehen der Terroranschlag in Wien und seine Folgen am Dienstag im Fokus eines Online-Symposiums zum Tag der Kriminalitätsopfer. Weißer-Ring-Präsident Udo Jesionek - dessen Organisation das Symposium mit dem Innenministerium veranstaltete - forderte eine zentrale Telefonnummer als Anlaufstelle für alle Opfer nach einem Terroranschlag sowie die vollständige Umsetzung der EU-Opferschutz-Richtlinie.

Der Weiße Ring habe sich nach dem Anschlag am 2. November 2020 sofort um die Opfer gekümmert, berichtete Jesionek. Seit Ende 2021 betreut die Verbrechensopferhilfe auch den vom Sozialministerium geförderten Terroropfer-Fonds. Wie wichtig die Betreuung von Terroropfern ist, weiß die Polizistin Eva Nebesky, die den Anschlag im Dienst miterlebte. „Es war ein unglaublicher Zusammenhalt zu spüren“, sagte sie über die Opfer. Der Abend habe bei allen kleinere oder größere Spuren hinterlassen, jeder soll die Art und den Umfang an Betreuung bekommen, den er benötigt.

Eine Forderung des Weißen Rings ist, den Opfer-Notruf des Justizministeriums (0800 112 112) als Anlaufstelle für Opfer nach einem Terroranschlag zu kommunizieren. Das sei, so Smertnig, nach dem Anschlag in Wien nicht gelungen. Auch soll die EU-Opferschutz-Richtlinie - insbesondere Artikel acht - umgesetzt werden: Damit werden Opfer situativer Gewalt mit Opfern von Gewalt in der Familie gleichgestellt und ihre Daten zumindest nach Einholung ihrer Zustimmung an den Weißen Ring übermittelt.