Geiselnahme in Amsterdamer Apple-Geschäft

Ein bewaffneter Mann hat in einem Geschäft in der Amsterdamer Innenstadt Geiseln genommen. Im Apple-Store am zentralen Platz Leidseplein finde „derzeit eine Geiselnahme statt“, twitterte die niederländische Polizei am Dienstagabend. Aus Gründen der „Sicherheit der betroffenen Personen“ würden keine weiteren Angaben gemacht. Die Polizei war am späten Nachmittag wegen eines bewaffneten Raubüberfalls zu dem Apple-Geschäft gerufen worden, wie die Behörden mitteilten.