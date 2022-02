Geiselnahme in Amsterdam schockt ein ganzes Land

Ein brutaler Überfall mit stundenlanger Geiselnahme in einem Apple-Store mitten in Amsterdam hat die Niederlande geschockt. „Der Verdächtige richtete ständig die Waffe auf die Geisel und drohte, sich in die Luft zu sprengen“, sagte der Amsterdamer Polizeichef Frank Paauw am Mittwoch. Die Polizei stellte zwei Waffen sicher, darunter eine automatische. Sprengstoff wurde jedoch nicht gefunden. Die Gewalttat endete am späten Dienstagabend glimpflich.