„Caps“ holen Schwinger, Salzburg engagiert Lebler

Der 24-jährige Schwinger erzielte in der laufenden Saison für die „Bulldogs“ je neun Tore und Assists in 44 Spielen. Schwinger biete offensiv neue Möglichkeiten, „andererseits verleiht er uns die nötige Tiefe für die Play-offs“, so „Caps“-Coach Dave Barr über den zwölffachen Teamspieler in einer Mitteilung am Mittwoch. Die Wiener haben als Liga-Vierte gute Chancen auf die direkte Viertelfinal-Qualifikation. Am Donnerstag sind die Capitals bei Olimpija Ljubljana zu Gast, am Freitag bei den Pustertal Wölfen.