Putin kündigt „Militäroperation“ in der Ukraine an

Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine „Militäroperation“ im Donbass angekündigt. „Ich habe die Entscheidung für eine Militäroperation getroffen“, sagte er in einer Fernsehansprache in der Nacht auf Donnerstag. Er forderte das ukrainische Militär auf, „die Waffen niederzulegen“. Zeitgleich forderte UNO-Generalsekretär António Guterres Putin bei der Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats aufgefordert, die Ukraine nicht anzugreifen.

„Präsident Putin, stoppen Sie Ihre Truppen, die Ukraine anzugreifen, geben Sie dem Frieden eine Chance, zu viele Menschen sind bereits gestorben“, sagte er am Mittwochabend (Ortszeit) in New York.