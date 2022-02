Drei Personen in Tirol lebend aus Lawinen geborgen

In Tirol sind Donnerstagmittag drei Personen im freien Skiraum in zwei Lawinen verschüttet und lebend geborgen worden. In Sölden fuhren zwei Skifahrer in eine Rinne ein. Sie wurden durch die Bergrettung und Lawinenhunde geborgen und mit zwei Notarzthubschraubern ins Spital geflogen, sagte ein Polizeisprecher der APA. Wenig später ging in Osttirol bei Innervillgraten eine weitere Lawine ab, die einen 24-jährigen Skitourengeher verschüttete.