Drei Personen in Tirol lebend aus Lawinen geborgen

In Tirol sind Donnerstagmittag drei Personen im freien Skiraum in zwei Lawinen verschüttet und lebend geborgen worden. In Sölden fuhren zwei niederländische Skifahrer in eine Rinne ein. Zeugen, die auf der gegenüberliegenden Piste unterwegs waren, konnten die Verschütteten orten und begannen zu graben. Die Pistenrettung konnte die Verschütteten schließlich freilegen. Die Verletzten wurden mit zwei Notarzthubschraubern ins Spital geflogen, sagte ein Polizeisprecher der APA.