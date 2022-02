Ukraine: Mehr als zwei Drittel der Österreicher beunruhigt

Mehr als zwei Drittel der Österreicher sind wegen des Ukraine-Konflikts persönlich beunruhigt. In einer - großteils noch vor dem russischen Einmarsch durchgeführten - Umfrage des Instituts Public Opinion Strategies von Peter Hajek gaben 26 Prozent an, „sehr“ und weitere 42 Prozent „eher“ beunruhigt zu sein. 18 Prozent sind „weniger“ und 10 Prozent „gar nicht“ beunruhigt. Auffallend ist, dass FPÖ-Wähler deutlich weniger in Sorge sind als andere.