Skispringerin Eder Hinzenbach-Dritte - Kramer Fünfte

Skispringerin Sara Marita Kramer hat in Hinzenbach mit Platz fünf keine perfekte Rückkehr in den Einzel-Weltcup hingelegt. Für die bei den Olympischen Spielen wegen einer Corona-Infektion ausgefallene Salzburgerin sprang Lisa Eder beim Heimbewerb als Dritte in die Bresche. Sloweniens Olympiasiegerin Ursa Bogataj feierte nach zahlreichen Podestplätzen überlegen vor ihrer Teamkollegin Nika Kriznar ihren ersten Weltcuperfolg. Am Sonntag folgt ein weiterer Einzelbewerb.