Eriksen gibt Comeback nach Herzstillstand

Christian Eriksen hat am Samstag sein emotionales Pflichtspiel-Comeback im Profi-Fußball gefeiert. Der Däne wurde beim Heim-0:2 seines neuen Clubs Brentford in der englischen Premier League gegen Newcastle unter tosendem Applaus des Publikums eingewechselt, auch einige Spieler klatschten mit ihm auf dem Rasen ab. Der Mittelfeldspieler hatte seit seinem im Juni bei der EM gegen Finnland erlittenen Herzstillstand kein Bewerbsmatch mehr bestritten.

Wenig später holte Manchester City einen 1:0-Auswärtssieg gegen Everton und liegt damit bei einem Spiel mehr sechs Punkte vor dem ersten Verfolger Liverpool, der am Sonntag das Liga-Cup-Finale gegen Chelsea absolviert. Torschütze für den Meister war Phil Foden in der 81. Minute.

Vor dem Anpfiff hielten Uniteds Spieler und Trainer im Old Trafford ein Schild hoch, auf dem in mehreren Sprachen „Frieden“ stand, unter anderem auf Russisch und Ukrainisch, und ein Friedenssymbol abgebildet war. Die Watford-Spieler schlossen sich daraufhin an und posierten zusammen mit den Gastgebern und der Friedensbotschaft für ein gemeinsames Foto mit Bezug auf die Invasion Russlands in die Ukraine.