Wr. Neustadt nach Europe-Cup-Sieg überfallen, ausgeraubt

Wie der Tischtennis-Männer-Meister TTC Wr. Neustadt am Sonntag bekanntgegeben hat, ist die Mannschaft nach dem Halbfinal-Rückspielerfolg im Europe Cup gegen Borges in Spanien von vier Personen überfallen und ausgeraubt worden. Dabei wurde Topspieler Frane Kojic verletzt, es besteht der Verdacht auf Rippenbrüche. Der Polizei gelang es, drei Täter zu fassen, sie hatten sich in der Halle befunden.