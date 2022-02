Nehammer bietet Wien als Verhandlungsort im Ukraine-Krieg an

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat Österreich als Verhandlungsort im Krieg zwischen der Ukraine und Russland an. „Wir bieten uns an, aber wir biedern uns nicht an“, sagte Nehammer am Sonntag in der ORF-Pressestunde. Voraussetzung dafür sei allerdings ein Waffenstillstand, wozu die russische Seite derzeit „überhaupt nicht willens“ sei. Nehammer betonte außerdem die Solidarität mit den Nachbarländern der Ukraine bei der Bewältigung der Flüchtlingssituation.

Nehammer betonte: Das, was in der Ukraine gerade passiere, sei von vielen als unvorstellbar erachtet worden. „Wir haben seit 1945 keinen Krieg in Europa, wo ein Land ein anderes überfällt“. Auf die Frage, ob Österreich in der Vergangenheit zu russlandfreundlich war, antwortete Nehammer: „Ja, wir haben nicht alles richtig gemacht. Ja, es gab mit Sicherheit auch Fehleinschätzungen.“ Aber alle Beteiligten hätten mit bestem Wissen und Gewissen agiert. Eine Fehleinschätzung sei gewesen, den russischen Präsidenten als berechenbaren Verhandlungspartner zu sehen, was er früher jedoch auch war. Die „Putinversteher“ hätten darauf hingewiesen, dass russische Sicherheitsinteressen zu wenig bedacht worden seien. Doch dies „kann niemals Vorwand für Krieg sein“. Und er betonte: „Putin will offenbar die Sowjetunion wieder errichten.“