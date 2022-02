Laut UNO bereits 368.000 Ukrainer auf der Flucht

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine sind nach Angaben des UNO-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) etwa 368.000 Menschen auf der Flucht. Die Zahl basiere auf den Daten nationaler Behörden - und sie steige weiter, teilte das UNHCR am Sonntag über Twitter mit. Nach Angaben des polnischen Grenzschutzes kamen seit Beginn des Ukraine-Kriegs in Polen mehr als 200.000 Flüchtlinge an.