Lamparter in Lahti Weltcup-Dritter - Riiber gewinnt

Den bei den Olympischen Spielen verpassten Podestplatz hat Johannes Lamparter am Sonntag im Weltcup in Lahti nachgeholt. Im Gelben Trikot sicherte sich der Tiroler den dritten Rang, nur 0,3 Sekunden hinter dem Deutschen Vinzenz Geiger. Der Norweger Jarl Magnus Riiber feierte nach bestem Sprung mit 27,1 Sekunden Vorsprung unangefochten seinen 45. Sieg. Damit reduzierte Riiber als Gesamt-Zweiter den Rückstand auf Lamparter vor den letzten vier Bewerben auf 107 Punkte.

Doch Lamparter war nach den Einzelrängen vier und sechs in Peking auch mit dem dritten Rang, seinem insgesamt elften Podestplatz der Saison bei drei Siegen, sehr zufrieden. „Es hat von Anfang an brutal viel Spaß gemacht“, meinte der Tiroler. „Ich habe mich besser gefühlt. Geiger ist sicher der Sprinter im ganzen Feld, aber es zeigt, dass mein Weg stimmt.“ An die Gesamtwertung denkt Lamparter noch nicht. „Das spielt keine Rolle, wieder ein Podest, das passt.“