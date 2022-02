UNO-Menschenrechtsrat tagt in Genf - mit oder ohne Lawrow

Inmitten des russischen Angriffs auf die Ukraine kommt in Genf am Montag der UNO-Menschenrechtsrat zu seiner regulären Frühjahrssitzung zusammen. Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat seine Teilnahme angekündigt - ob er das angesichts der täglich verschärften Sanktionen auch kann, ist aber derzeit unklar.

Der amerikanische US-Außenminister Antony Blinken wollte sich am Dienstag per Videobotschaft an den Rat wenden. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba steht für Mittwoch per Videobotschaft auf dem Programm.