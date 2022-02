UNO-Menschenrechtsrat tagt in Genf - wohl ohne Lawrow

Inmitten des russischen Angriffs auf die Ukraine kommt in Genf am Montag der UNO-Menschenrechtsrat zu seiner regulären Frühjahrssitzung zusammen. Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat seine Teilnahme angekündigt, doch dürfte er wegen der EU-Luftraumsperre für Russland nicht kommen können. Die Moskauer Außenamtssprecherin Maria Sacharowa sagte am Sonntagabend, dass die UNO eine Teilnahme der russischen Delegation nicht gewährleisten könne.

Der amerikanische US-Außenminister Antony Blinken wollte sich am Dienstag per Videobotschaft an den Rat wenden. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba steht für Mittwoch per Videobotschaft auf dem Programm.