Klima-Bericht zeigt Folgen und Risiken der Klimakrise

Der Weltklimarat IPCC präsentiert am Montag in Genf den zweiten Teil seines sechsten Sachstandsberichts. Er zeigt neben bereits wirksamen Folgen die weiteren Risiken der Klimaerhitzung auf - aber auch Möglichkeiten, durch Anpassungsmaßnahmen mit dieser Entwicklung umzugehen. Ebenso will der IPCC stärker darauf fokussieren, wie Klima- und Naturschutz zusammenhängen. Für all das haben sich 270 Wissenschafter aus aller Welt mit tausenden Studien auseinandergesetzt.