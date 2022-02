Ukrainischer Ex-Botschafter für Gas- und Ölembargo

Die Europäische Union soll nach Ansicht des früheren ukrainischen Botschafters Olexander Scherba kein Erdöl und Erdgas mehr in Russland kaufen. „Ja, man sollte ein Gas und Öl-Embargo verhängen“, sagte Scherba am Montag gegenüber der APA. Der in Kiew ausharrende langjährige Spitzendiplomat hatte sich in den vergangenen Tagen massiv für den Ausschluss Russlands vom Bankenkommunikationssystem SWIFT stark gemacht, der nun auch russische Energielieferungen infrage stellen könnte.