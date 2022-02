Zählung brachte leichten Rückgang bei Kaiseradlern

Herrscher der Lüfte im leichten Sinkflug: Zum fünften Mal in Folge fand im Jänner 2022 die Pannonische Adlerzählung in sieben mitteleuropäischen Ländern statt, um Bestand und Verbreitungen überwinternder Greifvogelarten zu beziffern. Trotz steigender Brutbestände sind die Ergebnisse nach einem Rekordbestand im Vorjahr rückläufig (628 Kaiseradler, 2021: 763), berichtete BirdLife Österreich.

Dieser Trend spiegelt sich auch in Österreich wider (53 Kaiseradler, 2021: 65). Unter Berücksichtigung der Umweltbedingungen in der Zählperiode sei allerdings von einem stabilen bis zunehmenden Kaiseradlerbestand auszugehen. Im gesamten pannonischen Raum wurden im Jänner außerdem mindestens 1.302 Seeadler, 16 außeralpine Stein- und acht Schelladler registriert sowie 13 weitere Greifvogelarten.

In Österreich wurden die Greifvogelbestände in Form von Streckenzählungen mit einer Gesamtlänge von über 1.100 km erhoben. Gegenüber den Vorjahren wurden nicht nur weniger Kaiser-, sondern auch weniger Seeadler (78, 2021: 105) dokumentiert. „Diese Schwankungen sind zunächst kein Grund zu Sorge“, betonte Schmidt. Gerade in Wintermonaten seien viele Greifvögel hochmobil und reagieren sehr rasch auf Umweltveränderungen: Besenderte Kaiseradler zeigen, dass in kürzester Zeit große Distanzen zurückgelegt werden, um günstige Nahrungsgebiete zu erkunden.