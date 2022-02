Nach Leichenfund in Wien wird Mord und Suizid vermutet

Im Fall zweier in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf in der Nacht auf Sonntag entdeckter Leichen dürfte es sich um Mord und Suizid gehandelt haben. Die Spurenauswertung und die Obduktion waren am Montag aber noch nicht abgeschlossen, hieß es seitens der Polizei. Die 58-jährige Mieterin wies Schnittspuren in der Armbeuge auf, ein 60-Jähriger entsprechende Verletzungen im Halsbereich. Dies deute darauf hin, dass die Frau den Mann erstochen haben könnte.