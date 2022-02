Indien: Trans-Frau nach Geschlechtsanpassung via Youtube tot

In Indien haben zwei Pharmaziestudenten nach Polizeiangaben mit Hilfe eines YouTube-Videos versucht, bei einer Trans-Frau in einem Hotelzimmer eine Geschlechtsanpassungsoperation vorzunehmen. Die 28-Jährige sei anschließend nach ersten Erkenntnissen an hohem Blutverlust und einer Überdosierung von Betäubungsmitteln gestorben, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Obduktionsergebnisse stünden noch aus.