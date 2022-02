FPÖ sieht für Flüchtlinge „primär“ andere zuständig

Die FPÖ sieht die EU bei Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine zuständig. Primär sollten diese in den Nachbarländern aufgenommen werden, forderte Parteichef Herbert Kickl in einer Aussendung. Ob Österreich abgesehen von humanitärer Hilfe in der Region einen Beitrag zur Aufnahme leisten könnte, ließ die FPÖ in einer Präzisierung offen.