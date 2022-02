Neue Nummer eins Medwedew durchbrach Phalanx der Big Four

Novak Djokovic hat am Montag seine Weltranglisten-Führung nach der Rekordzahl von 361 Wochen abgegeben. Der serbische Tennis-Superstar verlor am Donnerstag beim ATP 500 in Dubai im Viertelfinale überraschend gegen den Tschechen Jiri Vesely 4:6,6:7(4), wodurch der im Jänner aufgrund seiner fehlenden Corona-Impfung von den Australian Open ausgeschlossene „Djoker“ an der Spitze der Weltrangliste dem Russen Daniil Medwedew weichen musste.