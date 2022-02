Ex-Salzburg-Trainer Jesse Marsch neuer Leeds-Coach

Der frühere Salzburg-Coach Jesse Marsch übernimmt das Traineramt bei Leeds United. Das gab der englische Fußball-Premier-League-Club am Montagabend bekannt. Leeds hatte sich am Sonntag nach zuletzt vier Niederlagen in Folge vom argentinischen Betreuer Marcelo Bielsa getrennt. Marsch erhielt einen Vertrag bis 2025, sein Debüt feiert der US-Amerikaner am Samstag auswärts gegen Leicester City.