Parkraumbewirtschaftung wird auf ganz Wien ausgedehnt

In Wien wird am Dienstag die Parkraumbewirtschaftung auf die noch fehlenden Bezirke ausgeweitet. Auch Liesing, Floridsdorf, Donaustadt, Hietzing und der bisher noch nicht einbezogene Teil von Simmering werden damit flächendeckend zur Kurzparkzone. Nur einige Straßenzüge, etwa in Industriegebieten, sind ausgenommen. Anrainer mit eigenem Auto können das sogenannte Parkpickerl erstehen.