Seit Jahresanfang schon 44 Verkehrstote

Neun Verkehrsteilnehmer - vier Autolenker, drei Mitfahrer in einem Pkw, ein Fußgänger und ein Radfahrer - starben allein in der vergangenen Woche bei sieben Verkehrsunfällen. Gleich drei Tote waren am 24. Februar im Bezirk Hollabrunn in Niederösterreich zu beklagen: Eine 32-jährige Pkw-Lenkerin aus Tschechien wollte an einer Kreuzung eine Landesstraße übersetzen und dürfte dabei einen Sattelzug, der Vorrang hatte, übersehen haben. Drei Insassen des tschechischen Pkw starben an der Unfallstelle, die Lenkerin wurde in ein Krankenhaus gebracht.