„Starmania“-Jurorin Paul-Roncalli kann „gar nicht singen“

Die Gesangstalenteshow „Starmania“ kehrt am Freitag in den Hauptabend von ORF 1 zurück. Mit dabei als Jurorin ist Artistin Lili Paul-Roncalli. Sie soll verstärkt auf Bewegung und Ausstrahlung der 28 „Starmaniacs“ achten. Im APA-Interview gab sie diesen schon mal eine Empfehlung, spricht über ihren Bezug zum Gesang und verrät, ob sie denn ein Fan der Show ist.

Lili Paul-Roncalli: Zuerst habe ich mir gedacht: „Ich kann doch gar nicht singen?“ Aber dann wurde mir meine Aufgabe in der Jury erklärt und ich habe zugesagt.

APA: Haben Sie bereits im Vorfeld Tipps für die Kandidatinnen und Kandidaten, worauf Sie achten sollten? Sprich: Was macht eine gute (Gesangs-)Performance aus?

Paul-Roncalli: Ich freue mich auf jeden Kandidaten und jede Kandidatin. Alles was mit Liebe gemacht wird, wird auch vom Publikum oder eben der Jury geliebt. Also das ganze Herz und die ganzen Gefühle reinlegen.

Paul-Roncalli: Gerade diese Zeiten zeigen doch, wie wichtig Demokratie ist, oder? Also freue ich mich auf diese Staffel von „Starmania“.

APA: Die Jury wird neben Ihnen und Josh auch aus wechselnden Mitgliedern bestehen. Müssen Sie sich da Episode für Episode dann neu einstellen auf die Chemie und die Zusammenarbeit in der Gruppe?

Paul-Roncalli: Ich habe im letzten Jahr zum ersten Mal eine ganze Staffel verfolgt. Zuvor stand ich meistens zur gleichen Zeit selbst auf der Bühne oder in der Manege. Jetzt bin ich „Starmania“-Jurorin und ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe.

APA: Castingshows dienen für viele als Sprungbrett in eine Musikkarriere - nicht alle Gewinnerinnen und Gewinner konnten das in der Vergangenheit aber auch wirklich umsetzen. Was braucht es Ihrer Ansicht nach, um langfristig Erfolg zu haben?