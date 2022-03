UNO braucht Geld für Millionen Ukraine-Flüchtlinge

Die UNO will ihre humanitäre Hilfe in der Ukraine weiter aufstocken, braucht dafür aber deutlich mehr Sicherheitsgarantien und Geld. „Die Vereinten Nationen haben ihre humanitäre Präsenz in der Ukraine ausgebaut. Wir wollen das fortführen“, sagte UNO-Nothilfekoordinator Martin Griffiths am Montag per Video dem UNO-Sicherheitsrat in New York. Zuvor hatte UNO-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi gesagt, dass sich die UNO auf bis zu vier Millionen Flüchtlinge einstelle.