„Unpolitische“ Netrebko sagt Auftritt an Mailänder Scala ab

Nachdem die Scala dem putinfreundlichen Maestro Valery Gergiev (auch: Waleri Gergijew) das Dirigat entzogen hat, muss das Mailänder Opernhaus jetzt auch auf die russische Sopranistin Anna Netrebko verzichten. Die Wahlösterreicherin wird nicht als Protagonistin der Oper „Adriana Lecouvreur“ auftreten, die an der Scala am 9. März geplant ist. Ihre Absage begründete die „unpolitische“ Sängerin politisch.

„Ich bin gegen diesen Krieg. Ich bin Russin und liebe mein Land, aber ich habe viele Freunde in der Ukraine, und der Schmerz und das Leid in diesem Moment bricht mir das Herz. Ich möchte, dass dieser Krieg endet und die Menschen in Frieden leben können. Das ist es, was ich hoffe und wofür ich bete“, fügte sie hinzu.