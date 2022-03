Corona-Neuinfektionen und Spitalszahlen steigen wieder

In Österreich ist sind in den vergangenen 24 Stunden 24.788 neue Corona-Neuinfektionen registriert worden, teilten Innen- und Gesundheitsministerium am Dienstag mit. Weitere 32 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion wurden gemeldet. 2.553 Personen müssen zu Märzbeginn stationär in einem Krankenhaus behandelt werden, ein Anstieg von 118 gegenüber gestern.