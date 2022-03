Homeoffice machte das Zuhause laut Umfrage wichtiger

Das pandemiebedingte Homeoffice hat das Zuhause wichtiger gemacht. Bei einer Umfrage im Auftrag von ImmoScout24 gaben 61 Prozent der Befragten, die Homeoffice nutzen, an, dass es für sie durch das Arbeiten in den eigenen vier Wänden wichtiger geworden ist, sich in der eigenen Wohnung wohlzufühlen. Die Möglichkeit, von zuhause aus zu arbeiten, hat der Umfrage zufolge rund jeder zweite (47 Prozent) Berufstätige.