Haft nach Blendung von Polizei-Heli bei Corona-Demo

Weil er im Zuge einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen mit einem leistungsstarken Laserpointer der Klasse 3 gegen einen Polizeihubschrauber gezielt hat, ist ein 33-jähriger Mann am Dienstag in Wien zu einer teilbedingten Haftstrafe verurteilt worden. Er hat am 20. November 2021 die Besatzung derart geblendet, dass auf Instrumentenflug umgeschaltet werden musste, bis das Fluggerät wieder in sichere Bahnen war. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.