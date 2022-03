KAC gegen Bozen als Überraschungsduell um Viertelfinaleinzug

Einer der beiden Finalisten von 2021 ist im heurigen Viertelfinale der ICE-Eishockeyliga nur Zuschauer. In der Neuauflage der Endspielserie treffen ab Mittwoch Titelverteidiger KAC und HCB Südtirol im neu geschaffenen Pre-Play-off aufeinander. Das zweite Duell bestreiten Znojmo und die Graz99ers. Die Sieger der „Best of three“-Serie qualifizieren sich für das Viertelfinale, die Paarungen werden nach dem Pre-Play-off am Freitag oder Sonntag mittels Pick ermittelt.

Im vergangenem April hat sich der KAC gegen Bozen mit 4:1-Siegen durchgesetzt und neben dem 32. österreichischen Meistertitel auch die Titelverteidigung in der ICE geschafft. Nun geht es in den Partien am Mittwoch, Freitag und eventuell Sonntag darum, die Saison zu retten und zum achten Mal in Serie ins Viertelfinale einzuziehen.