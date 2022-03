Austria löst Sponsorvereinbarung mit Gazprom - „Kurier“

Fußball-Bundesligist FK Austria Wien hat die ursprünglich bis 2023 laufende Sponsorvereinbarung mit dem russischen Ölkonzern Gazprom gelöst. Das berichtete der „Kurier“ am Dienstag auf seiner Website. Demnach verzichten die „Veilchen“ auf 7,5 Millionen Euro, die ihnen laut Kontrakt aus der Zusammenarbeit im Nachwuchs-Bereich zustehen würden. Die Clubspitze reagiere damit auf den Krieg in der Ukraine, man habe den Konzern bereits in einem Schreiben informiert.