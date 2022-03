Netrebko sagt alle Auftritte für kommende Monate ab

„Es ist nicht die richtige Zeit für mich aufzutreten und zu musizieren. Ich hoffe, dass mein Publikum diese Entscheidung verstehen wird“, heißt es in dem Statement weiter. Das für den 2. März in der Hamburger Elbphilharmonie geplante Konzert mit ihrem Ehemann Yusif Eyvazov wird auf den 7. September verschoben.

Nachdem die Mailänder Scala dem putinfreundlichen Maestro Valery Gergiev (auch: Waleri Gergijew) das Dirigat entzogen hatte, verzichtete Netrebko zunächst nur auf ihren dortigen Auftritt. Ihre Absage begründete die „unpolitische“ Sängerin politisch. Auf ihren Sozialnetzwerken dementierte die Sängerin, dass sie aus Gesundheitsgründen nicht auftreten werde. „Not coming“ (Ich komme nicht), heißt es auf einem Post Netrebkos auf Instagram am Montagabend. Damit dementierte sie einen Bericht der römischen Tageszeitung „La Repubblica“, laut dem sie aus Gesundheitsgründen nicht in Mailand auftreten werde. „Das stimmt nicht“, kommentierte Netrebko lakonisch.

„Ich bin gegen diesen Krieg. Ich bin Russin und liebe mein Land, aber ich habe viele Freunde in der Ukraine, und der Schmerz und das Leid in diesem Moment bricht mir das Herz. Ich möchte, dass dieser Krieg endet und die Menschen in Frieden leben können. Das ist es, was ich hoffe und wofür ich bete“, fügte sie hinzu.