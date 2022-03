Red Bull Salzburg vor LASK-Spiel als „Wundertüte“

Red Bull Salzburg bestreitet am Mittwoch in Pasching gegen den LASK ein Nachtragsspiel der Fußball-Bundesliga - mit welcher Mannschaft, weiß derzeit wohl selbst Trainer Matthias Jaissle nicht genau. „Die Bullen“ waren in den vergangenen Tagen von einem Corona-Cluster gebeutelt, bei gleich 17 Spielern wurde eine Infektion mit SARS-CoV2 nachgewiesen. Am Montag vermeldete der Serienmeister dann, für das Duell mit dem LASK „spielfähig“ zu sein.