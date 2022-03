Zwei Personen bei Nickelsdorf von Zug erfasst

Bei Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) sind am Dienstagnachmittag zwei Personen von einem Zug erfasst worden. Ein Unfallopfer starb an Ort und Stelle, das zweite wurde leicht verletzt, hieß es auf APA-Anfrage von der Landessicherheitszentrale Burgenland (LSZ). Warum die beiden im Bereich der Gleise unterwegs waren, ist ebenso wie der genaue Unfallhergang noch Gegenstand der Ermittlungen.