Andreja Hribernik wird neue Chefin des Grazer Kunsthauses

Am Grazer Kunsthaus ist die Entscheidung für die Nachfolge von Barbara Steiner gefallen: Die Slowenin Andreja Hribernik folgt der Kunsthistorikerin nach. Das gaben am Dienstag kaufmännische Geschäftsführerin des Universalmuseums Joanneum, Alexia Getzinger, und Kulturlandesrat Christopher Drexler (ÖVP) bekannt. Die neue Leitung wird die durch den vorzeitigen Abgang von Steiner vakant gewordene Position mit 1. Jänner für die kommenden fünf Jahre übernehmen.

Die Jury hat sich einstimmig für Hribernik als neue Alleingeschäftsführerin des Kunsthauses entschieden. Stella Rollig, Vorsitzende der Hearing-Kommission, erklärte bei einer Pressekonferenz via Videozuschaltung: „Wir waren begeistert von ihr: Sie hat aus einem regionalen Museum - ohne Startvorteil - ein Haus gemacht, das in der europäischen Museumswelt nun eine Rolle spielt. Wir waren von ihrer Motivation und ihrem Engagement, ihrem Wissen und ihrer Persönlichkeit über Maßen beeindruckt.“

Hribernik selbst bedankte sich für das Vertrauen: „Ich nehme das nicht leicht, denn das Kunsthaus ist eine Landmark in der Region. Es ist eine große Herausforderung in die Schuhe meiner Vorgänger zu treten.“ Sie wolle sich mit den Ausstellungen den „Dringlichkeiten der Welt“ widmen: „Kunst kann da eine wichtige Rolle spielen und Graz im Besonderen spielt auch eine überregionale Rolle.“ Sie werde jedenfalls neben den Ausstellungen auch die digitale Vernetzung mit anderen suchen. „Der Friendly Alien kann ein Impuls für die Zukunft sein.“

Die studierte Politikwissenschafterin plant mit einem jährlichen Ausstellungsbudget von 850.000 Euro drei bis vier größere Ausstellungen und kleinere Schauen für Needle und Foyer. Mit dem Budget werde es eine „Herausforderung, denn das Haus ist groß“, sagte sie auf Mediennachfrage. Das Grazer Kunsthaus war in den vergangenen Jahren weniger stark besucht, als man sich das erhofft hatte. Hribernik muss die Zahlen daher jedenfalls in die Höhe bringen: „Die Besucherzahlen sind aber durch die Pandemie überall gefallen. Man muss viel tun, um wieder zu den früheren Zahlen zurückzukehren.“ Sie sehe aber viele Entwicklungsmöglichkeiten in Graz, vor allem auch durch Langzeit-Kooperationen mit Forschungseinrichtungen. Sie wolle „Themen eröffnen, die uns alle interessieren, wie etwa die Ökologie“.