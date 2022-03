Nehammer und Schallenberg fordern humanitäre Korridore

Österreich fordert von Russland dringend humanitäre Korridore für Hilfslieferungen und Flüchtlinge in der Ukraine. Dies sagten Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Dienstagnachmittag in einer eilig einberufenen Pressekonferenz in Wien. „Es gibt keine sicheren Korridore. Das betrifft auch Österreicherinnen und Österreicher“, die die Ukraine verlassen wollen. In der Frage eines EU-Beitritts der Ukraine zeigte sich Nehammer zurückhaltend.