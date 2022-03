Zwei Flüchtlinge bei Nickelsdorf von Zug erfasst - ein Toter

Bei Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) sind am Dienstagnachmittag zwei Flüchtlinge von einem Zug erfasst worden. Ein 28-jähriger Marokkaner starb noch an der Unfallstelle, ein 22-Jähriger, ebenfalls marokkanischer Staatsbürger, wurde leicht verletzt, hieß es auf APA-Anfrage von der Landespolizeidirektion Burgenland. Der Überlebende stellte einen Asylantrag. Der genaue Unfallhergang war zunächst noch unklar.