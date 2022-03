Flüchtlinge bei Zug-Unfall bei Nickelsdorf auf den Gleisen

Nach einem Unfall bei Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) am Dienstagnachmittag, bei dem ein 28-jähriger Flüchtling von einem Zug erfasst und getötet wurde, liegt der Polizeibericht vor. Demnach waren die zwei Marokkaner noch auf ungarischem Staatsgebiet auf den Gleisen unterwegs gewesen, der Jüngere der beiden hörte die Eisenbahn und sprang rechtzeitig zur Seite. Er wurde nur leicht verletzt und stellte in Österreich einen Asylantrag.