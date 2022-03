Bundesheer gibt alte Helme an Ukraine und bekommt neue

Österreich wird der Ukraine Helme und Schutzausrüstungen für zivile Einsatzkräfte sowie Treibstofflieferungen zur Verfügung stellen. Die 10.000 Helme kommen aus Beständen des Bundesheeres, was bei der FPÖ für Empörung sorgt. Das Verteidigungsministerium beruhig und verkündet die Ausgabe von neuen Hightech-Kampfhelmen. Mit dem heutigen Tag werden 18.000 Stück ausgegeben. Die neue Ausrüstung spielt alle Stücke und kostet 700 Euro pro Teil.

Die Vorgängermodelle werden durch die Truppe abgegeben und als humanitäre Unterstützung für die Zivilbevölkerung an die Ukraine übergeben. 22.000 Stück der neuen „Kampfhelme 2015“ sind bereits im Einsatz, teilte das Ressort am Mittwoch mit. Insgesamt hat das Ministerium 40.000 Stück gekauft.

„Der Schutz unserer Soldatinnen und Soldaten hat oberste Priorität. Daher freut es mich, dass nun die nächste Tranche der neuen Kampfhelme an die Truppe ausgegeben werden kann. Zugleich ermöglicht uns diese Neuausstattung, dass wir die Vorgängermodelle der Helme der Ukraine als dringend benötigte Schutzbekleidung für die Zivilbevölkerung zur Verfügung stellen können. Die derzeitige Krise in Europa zwischen der Ukraine und Russland zeigt, dass das Bundesheer auf die neuen Bedrohungen auszurichten und zu modernisieren ist“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP).