Covid-Tod eines Kärntner Polizisten ist Dienstunfall

Ein Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus bei der Polizei in Kärnten ist von der Versicherung als Dienstunfall eingestuft worden. Das berichtete die „Kleine Zeitung“ in ihrer Mittwoch-Ausgabe. Die Entscheidung bedeutet, dass die Familie des Mannes Ansprüche auf Hinterbliebenenrente hat. Der 52-jährige Beamte starb vor einem Jahr an einem Multiorganversagen infolge einer Corona-Infektion.