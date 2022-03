Frauenquote bei Aufsichtsräten im Bund bei über 50 Prozent

Die Bundes-Frauenquote ist im Vorjahr über die 50-Prozent-Marke geklettert. 50,5 Prozent - das waren plus 5,2 Prozentpunkte - der vom Bund entsandten 293 Aufsichtsräte in den 55 staatsnahen Betrieben waren im Vorjahr weiblich, geht aus dem Mittwoch im Ministerrat vorgelegten „Fortschrittsbericht“ hervor. Die Gesamtquote in diesen Aufsichtsräten liegt bei 46,6 Prozent; 159 der von allen Eigentümern gestellten 341 Aufsichtsratsmitglieder waren Frauen.