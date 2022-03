Corona-Ampel vor großer Öffnung weiter rot

100 ist der Wert der so genannten Risikozahl, der nicht überschritten werden darf, wenn man sich wenigstens im orangen Sektor des hohen Risikos aufhalten will. Wien kam mit 105 diesmal schon nahe an diese Marke. Alle anderen Länder sind soundso noch sehr weit von Orange entfernt. Die zweit beste Marke hat Niederösterreich mit 181.

Was die reinen Fallzahlen angeht, hatte vergangene Woche Kärnten knapp vor Wien den besten Wert. Die höchste Inzidenz wurde in Tirol gemessen. Das ist insofern beachtlich, als das Bundesland außer Oberösterreich am wenigsten getestet hat. Die meisten Tests wurden wie gewohnt in Wien abgegeben, daher gibt es auch in der Bundeshauptstadt mit Abstand die meisten asymptomatischen Fälle. Fast zwei Drittel der aufgedeckten Infektionen fallen in diese Kategorie. Zum Vergleich: In Kärnten sind es gerade einmal neun Prozent.