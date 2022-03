Kulturministerium will ukrainische Künstler unterstützen

Das Kulturministerium beteiligt sich an der Hilfe für die Ukraine angesichts der russischen Invasion und initiiert einen Sonderfördertopf in Höhe von 300.000 Euro für ukrainische Künstlerinnen und Künstler. Betroffenen sollen Arbeitsstipendien und Projektförderungen zukommen. Als Koordinationsbüro wird dafür das „Office Ukraine - Shelter for Ukrainian Artists“ im Museumsquartier eingerichtet, hieß es am Donnerstag von Staatssekretärin Andrea Mayer (Grüne).